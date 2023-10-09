متظاهرون أردنيون يدعون إلى طرد السفير الإسرائيلي

تجمع نحو ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان مساء يوم الاثنين حاملين لافتات مؤيدة لحماس ومرددين شعارات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

ودعا المتظاهرون الحكومة الأردنية إلى ترحيل السفير الإسرائيلي من الأردن، وإنهاء جميع العلاقات السياسية مع إسرائيل، ودعم المقاومة الفلسطينية.

كما رددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وطالبوا الدول العربية بوقف مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: AP