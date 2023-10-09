أول لحظات للهجوم على مهرجان الموسيقى في جنوب إسرائيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو توثق أول لحظات للهجوم على مهرجان الموسيقى أقيم في جنوب إسرائيل يوم السبت.

وأظهرت اللقطات ضباط الأمن يحاولون السيطرة على الوضع في البداية، وهم يصدرون الأوامر ويوجهون الناس أثناء سماع أصوات إطلاق نار بعيدا. وفي لحظة ما هرع الناس المذعورون إلى سياراتهم، فيما حاول آخرون الاختباء خلف الأشجار.

وكشفت قناة i24 الإسرائيلية نقلا عن منظمة زاكا الطبية عن العثور على ما لا يقل عن 260 جثة تعود لجمهور مهرجان الموسيقى أقيم في جنوب إسرائيل.

المصدر: وكالات