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جنود إسرائيليون أسرى بيد كتائب القسام

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم على يد كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.

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ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

المصدر: RT

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