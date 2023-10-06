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بالفيديو.. فيضانات في ساخالين الروسية نتيجة إعصار شديد

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ضرب إعصار شديد مع أمطار غزيرة شبه جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، ونجمت عنه فيضانات اجتاحت مدن وأرياف المنطقة.

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إعصار شديد يضرب شبه جزيرة ساخالين الروسية
إعصار شديد يضرب شبه جزيرة ساخالين الروسية

المصدر: RT

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