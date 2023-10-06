بالفيديو.. فيضانات في ساخالين الروسية نتيجة إعصار شديد

تاريخ النشر:06.10.2023 | 16:50 GMT |
آخر تحديث:06.10.2023 | 16:53 GMT | فيديوهات
ضرب إعصار شديد مع أمطار غزيرة شبه جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، ونجمت عنه فيضانات اجتاحت مدن وأرياف المنطقة.
المصدر: RT
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.
تقدم النائب بالبرلمان المصري أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة ضد وزراء التموين والتجارة والزراعة بسبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها.
دعا نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، إلى تعويم الجنيه المصري مشيرا إلى أن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".
كشفت وسائل الإعلام المصرية حقيقة رسالة عبر تطبيق "واتس آب" تسببت في ذعر كبير لدى المصريين، وتم إرسالها لعدد كبير من المستخدمين تحت عنوان "النت هيقطع في العالم كله".
عبر البرلمان العربي عن إدانته لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، وأكد أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة وانتخاباتها نزيهة.
بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي رسمي للسعودية ذكرت مواقع عبرية عدم تمكن عائلة المدون السعودي، محمد سعود، من الوصول إليه بعد حديثه عن اجتماع مفترض له مع وزير إسرائيلي يزور الرياض.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان مساء الخميس.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في أغسطس الماضي.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 للانتصار في حرب أكتوبر.
شهدت مصر فاعلية ضخمة نظمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الساعة الثانية ظهرا، حيث أعطى رئيس هيئة محطات الطاقة النووية أمجد الوكيل إشارة البدء لتركيب أول قطعة نووية.
رغم أن وزارة الخارجية الإيرانية تحاول جاهدة حل أزمة مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان، خرج حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني، للدعوة لمنع النادي السعودي من زيارة البلاد مرة أخرى.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
ذكر مراسلنا أن قوات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا ضد مقرات ومستودعات الجماعات المسلحة و"هيئة تحرير الشام" في منطقة سيطرتها بإدلب ومحيطها.
أصدرت هيئة الدواء المصرية العديد من المنشورات التحذيرية التي طالبت فيها "بضبط وتحريز بعض الأدوية لوجود غش تجاري فيها أو أنها غير مطابقة للمواصفات من بينها عقار الفياغرا 100 ملغم".
تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.
نشر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أحمد الطنطاوي، مقطع فيديو على منصة "X" يوم الجمعة، وجه من خلاله رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تمكنت مصر وسوريا بمساعدة الاتحاد السوفيتي قبيل وخلال حرب أكتوبر بالطائرات والمعدات العسكرية، من تحقيق انتصار على إسرائيل.
علق الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت، على الفيديو الذي نشره "جو" المدون المصري المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي.
نشر موقع "i24 News" الإسرائيلي قصة ضابط إسرائيلي يدعى يعكوف دور قال إنه وقع في الأسر بيد القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973.
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا ينبغي أن "نتعرض للتخويف بأن الناس يمكن أن يكونوا أي جنس يريدون، لا يمكنهم ذلك، فالرجل رجل والمرأة امرأة".
أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال من رئيسة تحرير RT بشأن المدينة "الروسية" أوديسا، والتي تعيش فيها أغلبية روسية، وما إذا كانت روسيا تتطلع لاستعادتها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية واللواء المصري السابق محمد الغباري أحد أبطال حرب أكتوبر، كيف خدع الرئيس السادات إسرائيل بالسفر لأسوان ليلة حرب أكتوبر.
كشفت الراقصة المصرية نجوى فؤاد عن أهم ذكريات عاشتها في حرب أكتوبر 73، وحقيقة علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، حيث طالتها شائعات في تلك الفترة أنها تزوجت منه.
أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم الخميس بأن زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، حيث تم إصدار تحذير من حدوث موجة تسونامي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل.
هاجم مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي بعد بيانه الصادر حول حقوق الإنسان في مصر، وذكرهم بطريقة تعاملهم مع اللاجئين الأوكران بكل ترحيب مقارنة بقسوتهم مع لاجئي الشرق الأوسط.
رفعت هيئة الأمن الفدرالية الروسية السرية عن وثائق أرشيفية من منطقة كالينينغراد لأحداث ربيع عام 1945، حينما ذبح النازيون في مدينة كونيغسبيرغ أسرى الحرب السوفيت.
أكد الرئيس بوتين أنه كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية في أوكرانيا، وأن زمن الهيمنة إلى زوال.. أبرز تصريحات الرئيس الروسي أمام المنتدى الدولي "فالداي" في سوتشي اليوم:
أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال" مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.
على الرغم من أن الطرفين عد كل منهما نفسه منتصرا، إلا أن حرب عام 1973، كانت حدثا خطيرا، هز إسرائيل بعنف إلى درجة جعلتها بحسب تقارير، تهدد باستخدام السلاح النووي.
أدى هجوم بمسيرات الخميس، على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي دولة صديقة لروسيا، وانضمامها إلى مجموعة "بريكس" سيكون مفيدا. مشيرا إلى أنه يجب العمل على هذه القضية بهدوء مع الأصدقاء في المجموعة.
يعتزم مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، اتخاذ قرار حاسم من أجل حل أزمة مواجهته ضد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن علاقة أقمار ستارلينك بموجة احتجاجات جديدة تخشاها طهران.
جرت أمام مشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.
وقع زلزال بقوة 6.3 درجة بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، وصدر تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.
أفادت السلطات التركية مساء الخميس بأن 6 عناصر أمن أتراك (4 من القوات الخاصة للشرطة و2 من قوات المدفعية) أصيبوا في هجوم بشمال سوريا.
كشفت الشركات الصينية في معرض أقيم في مدينة ميانيانغ بمقاطعة سيتشوان عما يزيد من 300 نموذج مختلف من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك مسيرة جوية عسكرية ترفرف بجناحيها.
لوّحت النائبة في برلمان أوكرانيا ألكسندرا أوستينوفا بدنو موعد نفاد مخزون الأسلحة في مستودعات قوات كييف، وذلك في حال لم تقم واشنطن بإقرار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.
أكدت تقارير صحفية سعودية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الهلال السعودي، غادر المملكة وتوجه إلى بلاده البرازيل لظروف عائلية.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي"، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور.
أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة الدعم الـ14 لأوكرانيا، بقيمة تبلغ حوالي ملياري كرون.
في حدث عالمي تشهده مصر بمنطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، سيتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للمحطة النووية بالضبعة بمشاركة روسيا.
قال دوغ باندو، وهو من الباحثين في معهد كاتو الأمريكي للدراسات، إن الولايات المتحدة ارتكبت عدة أخطاء أدت إلى نزاع مع روسيا، وهي الآن تضحي بالأوكرانيين من أجل أهدافها الخاصة.
أفادت مراسلتنا في سوريا، بأن وزير الدفاع السوري علي عباس، كان حاضرا في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية في حمص الذي تعرض للاستهداف.
رفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
كشف الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، نادر نور الدين، عن سبب ظهور جيل جديد من بق الفراش مقاوم للمبيدات الحشرية في فرنسا وأوروبا.
منحت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام هذا العام لـ"نضالها في القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة".
انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قرار عدد من كبار نجوم كرة القدم بشأن الانتقال إلى السعودية واللعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم.
أهدر داروين نونيز، بغرابة فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك ضيفه سان جيلواز البلجيكي خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
أبدى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، "سعادته" عقب معرفة أن بلده سيستضيف إحدى مباريات مونديال 2030، حسبما أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا.
استهدفت قوات مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، بضربة قوية مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.
لا يزال لغز حمولة طائرة الشحن "بوينغ 747" التابعة لشركة العال الإسرائيلية عصيا، على الرغم من مرور أكثر من 31 عاما على تحطمها في منطقة سكنية في العاصمة الهولندية أمستردام.
صدم متظاهرون في ولاية آيوا الأمريكية بسيارتهم سيارة من موكب المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، بعد جدل علني حول أوكرانيا، ولكن السياسي لم يكن في السيارة.
وجه النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، رسالة لمؤسس حزب "الكرامة والتيار الشعبي" حمدين صباحي.
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سير العمل في مجال تنفيذ طلبية الدولة العسكرية في مصنع نوفوسيبيرسك للصناعات الجوية الذي ينتج مقاتلات "سو-34".
استجابت الداخلية المصرية لشكوى نشرت بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي، التمسوا خلالها تنفيذ أحكام صادرة لصالحهم ضد شخص نصب عليهم واستولى على أموالهم.
أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد العام لمدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص.
ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" الخميس أن دونالد ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية مع رجل أعمال أسترالي.
أفادت قناة "سي إن إن" بأن 20 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي بعثوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن ردا على المطالب المعلنة التي قدمتها السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الجمعة، شن عملية جوية شمال سوريا استهدفت مناطق تل رفعت وجيزري وديريك.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر إشكال كبير وقع بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة شمال بيروت، ليل الخميس- الجمعة.
قرر البنك المركزي المصري بدء عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.
علق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أحد منتقديه بشأن أوكرانيا بأنه "يستمع إلى بوتين أكثر من اللازم، هذا كل ما في الأمر".
أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج، معتبرا أن المغرب لن يتمكن من الدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أي دولة تظهر استقلاليتها وتتبع مصالحها، تتحول إلى عقبة في وجه الغرب، مضيفا أن الغرب يحاول أن يجعل من العالم العربي والمسلمين "أعداء".
قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن الجيش الأمريكي أسقط يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بعد أن اقتربت كثيرا من قواته في الحسكة شمال شرقي سوريا.
اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، روسيا بنشر معلومات كاذبة حول الفساد في أوكرانيا من أجل حرمان كييف من الدعم الغربي.
كشف العلماء عن الدول العشرين التي تضم أكبر عدد من البلدات والمدن المعرضة للفيضانات القاتلة المحتملة بسبب تغير المناخ.
أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مدفعية الجيش الروسي تمكنت بإحدى قذائفها من تدمير سيارة مدرعة كانت تقل مجموعة من كبار ضباط القيادة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.
انتقد زعيم حركة "خمس نجوم" الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي، استمرار حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في إرسال الأسلحة لأوكرانيا من وراء ظهر الشعب بدون الرجوع إلى البرلمان المنتخب.
لم يتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رأي رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مرغريتا سيمونيان بشأن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن إيران تواصل تصعيدها الاستفزازي في المنطقة، مقابل مطالبات الكويت والسعودية المتكررة بضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين الدول.
في 6 أكتوبر عام 1977 تحققت أول طلعة جوية تجريبية لأسطورة سلاحي الجو السوفيتي والروسي مقاتلة "ميغ – 29" .
عدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستة مبادئ تسعى روسيا لتحقيقها، داعيا الشركاء للانخراط في السعي لهذا الهدف.
رد وزير المالية المصري محمد معيط في بيان عاجل وسريع، على قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى درجة "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصدرت مصر قائمة أكثر الدول استيرادا للحبوب الروسية، في الربع الأول من العام الزراعي 2023-2024، الممتدة من شهر يوليو، حتى سبتمبر.
قالت إذاعة "شام أف أم" السورية، يوم الخميس، إن 66 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 190 آخرين كحصيلة أولية لاستهداف حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص.
أكد المحامي التونسي نوفل بودن أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
لا يعتبر عام 2030 الذي حدده في وقت سابق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كموعد لتوسيع الاتحاد الأوروبي، أمرا حتميا محددا بل فقط عبارة عن علامة للاسترشاد.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
هاجم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أحمد العوضي، البرلمان الأوروبي بعد بيانه الصادر حول حقوق الإنسان في مصر.
أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان اللواء الياس البيسري، أن 42% من سكان البلاد راهنا هم من السوريين، محذرا من أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحدا بمن فيهم أوروبا".
تغلب نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه سان جيلواز البلجيكي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي.
ما أن ظهرت مؤشرات عن تراجع واشنطن ولو لأيام عن تسعير الحرب في أوكرانيا حتى علت أصوات أوروبية تحذر وتتساءل عن مصير الصراع في أوكرانيا في حال تراجع الدعم العسكري لكييف.
أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هناك خلافات بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.
تعرض كيليان مبابي لهجوم عنيف خلال المباراة التي خسرها فريقه باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 4-1 الأربعاء الماضي ضمن الجولة الـ2 لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 3.9 ألف فرد.
عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد فيلما تسجيليا عن انتصارات أكتوبر 1973.
استغل بعض المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخارج، فيديو للفنان المصري كريم عبد العزيز لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري بطريقة غريبة.
أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى في ميزانية الدفاع، لكنها تحتفظ بهذا الاحتمال إذا لزم الأمر.
نشرت وزارة الدفاع التركية الجمعة، مشاهد تظهر تدمير مقاتلاتها أهدافا لمسلحين أكراد شمال سوريا.
قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الخميس، تعيين رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، فوزي لقجع، رئيسا للجنة كأس العالم 2030.
ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل فريقه النصر لهدف عالمي في شباك أبها خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع التاسع من الدوري السعودي.
استقبلت مقاطعة كالينينغراد الروسية أول سفينة شحن وصلت إليها من شنغهاي الصينية عبر ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
سجلت الكاميرا لحظة مرعبة لسقوط ومصرع المظلي الروسي المحترف دميتري بيلايايف أثناء أدائه قفزة صعبة خلال مسابقات المظليين في الشيشان الروسية.
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