مصر.. شيئان لم يحترقا في مديرية أمن الإسماعيلية

رصد فيديو حصلت عليه RT مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الهائل الذي التهم المبنى بالكامل اليوم الاثنين.

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وظهر في الفيديو المبنى المحترق، ولكن الملف أن علم مصر الذي يقع أعلى المبنى لم يمسه الضرر رغم احتراق المبنى بالكامل، بالإضافة إلى اسم المديرية الذي لم تمسه النيران.

واندلع حريق في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في إخماد الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.

المصدر: RT