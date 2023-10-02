مصر.. فيديو متداول يكشف من أين بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية

كشف فيديو متداول لمديرية أمن الإسماعيلية في مصر، كيف بدأ الحريق التي التهم مبنى المديرية بالكامل.

وظهرت في الفيديو الشرارة الأولى للحريق والذي بدأ في الجهة اليمنى من المبنى وتصاعدت الأدخنة، ليمتد بعد ذلك لبقية الغرف ويلتهم المبنى بأكمله.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

المصدر: RT