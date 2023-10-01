الشرطة اللبنانية تصادر شبلي أسد تم تهريبهما من سوريا

صادرت الشرطة اللبنانية شبلي أسد صغيرين تم تهريبهما بشكل غير قانوني من سوريا من قبل أحد تجار الحيوانات البرية وسلمتهما إلى منظمة محلية لرعاية الحيوانات.

وعثرت الشرطة في قرية البترون بشمال لبنان على الشبلين، ذكر وأنثى، في أقفاص في الجزء الخلفي لشاحنة كانت تنقل من سوريا أيضا أكثر من 1500 من الطيور البرية وطيور الزينة كانت بعضها نافقة بسبب انتهاك سلامة نقلها.

وأصدرت منظمة "حيوانات لبنان" بيانا حول حالة صحية لشبلي الأسد، قائلة إنهما يعانيان من الجفاف وسوء التغذية ونقص الوزن.

المصدر: AP