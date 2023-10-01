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مشاجرة عنيفة أثناء مسيرة "حقوق المثليين" في بيروت

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هاجم حشد من الناس يوم السبت تجمعا لناشطين مشاركين في "مسيرة الحريات" وسط بيروت لدعمها المثلية الجنسية، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وكان من المفترض أن تنطلق "مسيرة الحريات" من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في العاصمة بيروت، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرياتنا وردا على الانتهاكات المتتالية".

وخرج الناشطون المحاصرون في وسط بيروت بمواكبة أمنية بعد ساعات قضوها محاصرين ومهدّدين بالاعتداء عليهم. كما أصيب اثنان على الأقل منهم في الهجوم بينما كانت الشرطة تحاول حمايتهم من عشرات المهاجمين.

المصدر: AP + وكالات

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