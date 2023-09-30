"إسكندر" يدمر نقطة تحميل معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولايف

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير نقطة تحميل معدات عسكرية تابعة للواء منفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف بصاروخ "إسكندر".

وفي التفاصيل، أعلنت الدفاع الروسية عن تحديد موقع تحميل قطار بمعدات عسكرية مدرعة مخصصة لتعزيز القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي بوساطة وسائل استخبارات روسية ونقل إحداثيات الهدف إلى طاقم النظام الصاروخي الذي وجه ضربة دقيقة أسفرت عن تدمير نقطة التحميل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية