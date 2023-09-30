شاهد.. سيارة تهاجم مركزا للشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أقدم رجل على صدم سيارو كان يستقلها بمركز للشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حسبما أظهرت لقطات سجلت لحظة وقوع الحادث.

وأعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي أن رجلا سيواجه تهما متعددة بعد أن صدم بسيارته مسكنا خاصا ومركزا للشرطة في بلدة "إندبندنس" بنيوجيرسي الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه تصرف عن قصد في هذين الحادثين.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة وارن في بيان صحفي إنه لم يصب أحد في أي من الحادثين اللذين وقعا في 20 سبتمبر، فيما نجا ضابط واحد على الأقل بأعجوبة عندما اقتحم جون هارجريفز البالغ من العمر 34 عاما، مقرا لشرطة بلدة إندبندنس، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

ولم تكشف السلطات عن الأسباب التي دفعت هارجريفز إلى تنفيذ هذين الهجومين.

المصدر: AP