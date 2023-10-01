معرض عائم لغنائم الجيش الروسي من المعدات العسكرية الأوكرانية

تحولت سفينة الإنزال الكبيرة "إيفان جرين" إلى معرض عائم لأسلحة ومعدات أوكرانية استولى عليها الجيش الروسي، وترسو السفينة في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.

وانطلقت السفينة في 12 أغسطس بجولة بحرية كمعرض عائم للمعدات العسكرية الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث عبرت سفينة "إيفان جرين" عددا من المدن الروسية منها بطرسبورغ وكرونشتاد وبالتييسك وأرخانغيلسك وكاندالاكشا ومورمانسك، وصولا إلى مدينة سفيرمورسك محطتها الأخيرة.

ويشمل هذا المعرض العائم مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية وزورقي دوريات ومطبوعات وشارات تابعة للعسكريين الأوكرانيين.

المصدر: رابتلي