شاهد رد فعل بايدن على ناشط مناخي قاطع خطابه

قاطع ناشط مناخي الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه كلمة خلال مراسم تكريم السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين في مركز تيمبي للفنون في تيمبي بولاية أريزونا، يوم الخميس.

وخلال خطاب بايدن عن أهمية حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة، قاطعه أحد ناشطي المناخ في القاعة وسأل عن سبب عدم إعلان بعد حالة الطوارئ المناخية في أمريكا.

ورد بايدن على من قاطعه أنه يستعد للقاء معه بعد خطابه إلا أن ناشط مناخي استمر في قطع كلمته. وقال بايدن، دون أن يجيب عن سؤال الناشط البيئي: "إن خرست سألتقي بك مباشرة بعد هذا، حسنا؟"، وسط تصفيق وهتافات من بعض الموجودين في القاعة.

المصدر: وكالات