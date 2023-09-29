قطع شجرة تاريخية في بريطانيا اشتهرت في أفلام هوليود

ألقت الشرطة البريطانية القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عاما، يوم الخميس، قام عمدا بقطع شجرة تاريخية عمرها نحو 200 عام، بجوار جدار هادريان الروماني الشهير.

واشتهرت هذه الشجرة التاريخية عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان "روبن هود: أمير اللصوص".

ويزور آلاف الأشخاص كل عام جدار هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الذي كان يحمي الحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث، الشجرة قطعت من جذعها وبقاياها ملقاة على الأرض.

المصدر: AP