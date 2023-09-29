ضيف غير متوقع.. دب ينضم إلى احتفال عائلة ويلتهم الطعام أمام أعين أفرادها

أظهرت أم مكسيكية ضبط النفس والصمود بعد أن قفز دب على طاولة النزهة والتهم سندويشات التاكو والانتشيلادا المخصصة لعشاء عيد ميلاد ابنها، على بعد بوصات من وجهه.

ووقعت الحادثة عندما توجهت سيلفيا ماسياس من مكسيكو سيتي إلى حديقة تشيبينك في مدينة مونتيري الشمالية للاحتفال بعيد الميلاد الخامس عشر لابنها سانتياغو المصاب بمتلازمة داون.

وأظهرت اللقطات سيلفيا ماسياس وهي تجلس بثبات على بعد بوصات من فم الدب، ممسكة بابنها سانتياغو وتحمي عينيه بيدها. وخفضت سيلفيا بصرها لتجنب أي شيء قد يستفز الدب. وفسرت ماسياس تصرفاتها قائلة إن ابنها يخاف جدا من الحيوانات.

ولحسن الحظ غادر ضيف غير مرحب فيه بهدوء حفلا بعد التهامه الطعام، بحثا عن مغامرات جديدة.

المصدر: وكالات