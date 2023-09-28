اشتباكات عنيفة بين أرمن لبنانيين وشرطة أثناء احتجاج أمام سفارة أذربيجان في لبنان

اشتبك مئات الأرمن اللبنانيين مع شرطة مكافحة الشغب يوم الخميس خلال احتجاج أمام سفارة أذربيجان في بلدة عين عار بالقرب من بيروت ردا على الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم قره باغ.

ولوح المتظاهرون بأعلام أرمينيا وقره باغ، وأحرقوا ملصقات تحمل صور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال التظاهرة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بعد أن ألقوا مفرقعات نارية باتجاه مبنى السفارة.

المصدر: AP