رئيس الوزراء العراقي يزور جرحى حريق الحمدانية

زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس المرضى المصابين والتقى بعائلات ضحايا حريق حفل زفاف أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص في قضاء الحمدانية شمال العراق.

وذكر التلفزيون الحكومي أن السوداني وصل إلى محافظة نينوى في ساعة مبكرة من صباح الخميس مع وفد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والتقى بالجرحى وذوي الضحايا في المستشفى الجمهوري.

وتوجه السوداني إلى مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الحريق.

المصدر: AP