آلاف المصريين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في القاهرة

نظم آلاف الصوفيين مسيرة من مسجد الشيخ صالح الجعفري إلى مسجد الحسين، يوم الأربعاء، احتفالا بالمولد النبوي الشريف بميدان الجامع الأزهر بالقاهرة.

وأظهرت اللقطات الموكب رفع لافتات الطرق الصوفية بالمحافظات، كما استخدم بعضهم الطبل والزمر، إضافة إلى ترديد بعض الأناشيد الخاصة بالطريقة الرفاعية، كما ردد عدد من الحضور هتافات مؤيدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسى.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبد الهادي القصبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف.

المصدر: وكالات