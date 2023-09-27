شاهد.. دفن زعيم المافيا الإيطالية في جنازة خاصة في صقلية

دُفن زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو الذي توفي في الحجز يوم الاثنين، في مراسم جنازة خاصة في مسقط رأسه بجزيرة صقلية اليوم الأربعاء.

وقام ضباط الشرطة بتأمين المنطقة منذ الصباح الباكر، وتجمع الصحفيون عند أبواب المقبرة التي نُقل إليها نعش ميسينا. وشوهد أقارب زعيم المافيا الإيطالية وهم يحملون زهورا صفراء.

ومنذ سنوات عانى ميسينا دينارو (61 عاما) من سرطان في القولون، وهو من اتخذ قرار تلقي العلاج الذي أدى إلى توقيفه في أعقاب زيارة إلى عيادة في مدينة باليرمو عاصمة صقلية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن ميسينا دينارو صدرت بحقه خلال سنوات ستة أحكام بالحبس مدى الحياة، بما في ذلك لإدانته بالضلوع في اغتيال القاضي جوفاني فالكوني عام 1992.

كما أدين بالضلوع في تفجيرات أوقعت قتلى شهدتها روما وفلورنسا وميلانو عام 1993، وأيضا في خطف فتى يبلغ 12 عاما هو ابن شاهد في قضية فالكوني، وقتله لاحقا.

المصدر: وكالات