شويغو يتفقد شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية في مقاطعة موسكو

تحقق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية بمقاطعة موسكو اليوم الأربعاء.

وقام وزير الدفاع الروسي برفقة حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف بتفقد ورش الإنتاج الخاصة للمؤسسة والعملية التكنولوجية لتجميع الأسلحة عالية الدقة.

وأبلغ رئيس الشركة، بوريس أوبنوسوف، شويغو عن زيادة وتائر الإنتاج، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة ازداد مرتين و3.5 و5 مرات لبعض الأنواع من الأسلحة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية