وزير السياحة الإسرائيلي يزور برج المملكة في الرياض

زار وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس برج المملكة بالرياض اليوم الأربعاء ضمن زيارته الرسمية إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وأصبح كاتس أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة علنية إلى السعودية. وكانت السعودية قد رفضت زيارة الوزيرين الإسرائيليين يوآف كيش وإيلي كوهين على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر اليونسكو بوقت سابق.

وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي قدم فيه السفير السعودي، نايف السديري، أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأولى للضفة الغربية منذ عام 1967.

المصدر: وكالات