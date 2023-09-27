مركبة "سويوز" الفضائية الروسية تهبط في كازاخستان

عادت مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية مع رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيوو، إلى الأرض اليوم الأربعاء.

وسجلت وكالة ناسا لحظة هبوط كبسولة مركبة "سويوز" في كازاخستان.

وحطم الطاقم الفضائي الحالي يوم 11 سبتمبر رقما قياسيا من حيث مدة رحلة فضائية واحدة بعد أن مكث أفراده في المحطة الفضائية الدولية لمدة 355 يوما.

وكان يخطط أولا لأن يعود الطاقم إلى الأرض في الربيع الماضي، ولكن تم تمديد البعثة الفضائية بسبب انخفاض الضغط في الدائرة الخارجية للمبرد التابع لنظام التحكم الحراري في مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية يوم 15 ديسمبر الماضي. ومن أجل ضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء تم إرسال مركبة "سويوز إم إس – 23" الفضائية الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: وكالات