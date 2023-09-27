آثار حريق في حفل زفاف بالحمدانية شمالي العراق

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

كما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي "فرح الموصل" إلى أكثر من 450 شخصا.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق في الحريق وطلب من مسؤولي الداخلية والصحة في البلاد تقديم الإغاثة.

ولم ترد أنباء رسمية فورية عن أسباب الحريق، لكن التقارير الأولية لقناة روداو الإخبارية التلفزيونية الكردية أشارت إلى أن الألعاب النارية في قاعة الأعراس قد تسببت باندلاع الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤولين في الدفاع المدني قولهم أن الشكل الخارجي لقاعة الأعراس كان مزينا بكسوة شديدة الاشتعال وهي محظورة في البلاد.

المصدر: AP + وكالات