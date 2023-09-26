شاهد.. لاجئ سوري ينظف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية ويثير تفاعلا

مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات، نشره لاجئ #سوري في #تركيا يدعى "يحيى محمد"، يظهر قيامه بتنظيف مكان الوضوء في أحد #المساجد التركية، حيث حاز تصرفه على إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.#تابع#يني_شفقpic.twitter.com/6ma15oVYkU