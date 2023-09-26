شاهد.. لاجئ سوري ينظف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية ويثير تفاعلا
AP
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انتشر مقطع فيديو للاجئ سوري في تركيا يقوم بتنظيف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية، حيث حاز تصرفه على إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات، نشره لاجئ #سوري في #تركيا يدعى "يحيى محمد"، يظهر قيامه بتنظيف مكان الوضوء في أحد #المساجد التركية، حيث حاز تصرفه على إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.#تابع#يني_شفقpic.twitter.com/6ma15oVYkU— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 26, 2023
المصدر: RT