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شاهد.. لاجئ سوري ينظف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية ويثير تفاعلا

فيديوهات

شاهد.. لاجئ سوري ينظف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية ويثير تفاعلا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w40s

انتشر مقطع فيديو للاجئ سوري في تركيا يقوم بتنظيف مكان الوضوء في أحد المساجد التركية، حيث حاز تصرفه على إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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