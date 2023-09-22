تاريخ النشر:22.09.2023 | 10:17 GMT | فيديوهات
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من مناورات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي في "الأركتيك" منطقة القطب الشمالي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحولة جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.
أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سعودي إسرائيلي للتطبيع. وأكد أنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
شدد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على ضرورة أن ترفض تل أبيب اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات مع السعودية.
حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين بسبب مقطع فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، حيث صورت نفسها وهي تأكل لحم الخنزير أثناء سفرها إلى بالي بإندونيسيا، في مارس الماضي.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أي شخص متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018، يقضي عقوبة بالسجن ويجب أن يواجه القانون.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مقاضاة مغرد كويتي بسبب تغريدة قال إنها انتقاد وإساءة إلى مصطفى كمال أتاتورك، وتعهد الوزير بتقديم شكوى جنائية ضد المغرد.
تعرض حساب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر تغريدات أعلنت وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.
أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "اعتذر وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ".
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن تغيرات في "سد النهضة" الإثيوبي بعد الانتهاء من عملية الملء الرابع.
فيما يبدو أنه خطأ قد يكون "متعمدا"، أعدت قناة أوكرانية تقريرا مصورا عن خطاب فلاديمير زيلينسكي، حيث يظهر في لقطة من التقرير وهو جالس بين المستمعين له وهو يلقي كلمته على المنصة!
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن قضية اللاجئين قد تعود "لتؤرقنا جميعا" جراء عدم الاستقرار في الجنوب السوري.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن تفاؤله في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن وقد يتم في أوائل العام المقبل 2024.
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حديث ولي عهد السعودية مع قناة "فوكس نيوز" حول العديد من الأمور.
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك "الحرب مع روسيا" بأنها إشارة لدول وأنظمة أخرى بغرض "احترام ميثاق الأمم المتحدة".
قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إنه التقى وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، وأجرى معه محادثات مثمرة.
أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي عن موقفه من سد النهضة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.
انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش الحائز لجائزة بوليتزر بأن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.
يرى الكاتب الصحفي محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم الحكومية في مصر، أن الفترة المقبلة واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية.
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في نيويورك.
تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الخميس، إلى خطأ ورد في إحدى نشرات الأخبار.
وقع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، في موقف محرج حين طلبت منه امرأة التوقيع على ملابسها وأجزاء من جسمها.
قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان".
يتواصل التفاعل مع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعد سلسلة التوقعات التي دأب على إطلاقها بين الحين والآخر، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قصفت يوم الخميس بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان.
تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان، بحسب وكالة رويترز.
هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه السابق باريس سان جيرمان وعبر عن استيائه من عدم "تكريم" الفريق له بعد إحرازه لقب مونديال "قطر 2022" مع منتخب بلاده.
حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ما أثير مؤخرا حول وصول عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
كشف أسطورة ليفربول، المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
خرجت الولايات المتحدة في أغسطس عام 2021 من أفغانستان خائبة تماما، ولم تفقد كل ما قدمته لتحتل هذا البلد لعشرين عاما، بل وعادت "طالبان" إلى السلطة حتى قبل أن يغادر آخر جندي أمريكي.
أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.
تحت العنوان أعلاه، كتب مكسيم بلوتنيكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول طوفان مدينة نيويورك ببائعات هوى متخصصاتٍ بمرافقة كبار الشخصيات.
تمكنت مصر من صناعة عشرات القوارب والمراكب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث أسطول الصيد المصري وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
أعربت مصر ممثلة في وزارة الخارجية عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن.
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قآني، زار سوريا حيث تفقد مناطق العمليات وشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران ودمشق.
أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كشف المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به خلال ترشحه لرئاسة مصر.
يمكن أن تكون التقلبات المزاجية المتكررة وفقدان الشهية ونزلات البرد المتكررة وآلام العضلات والتشنجات من أعراض نقص فيتامين D في الجسم.
اختبأ ضابط ياباني يدعى هيرو أونودا لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في غابة بجزيرة "لوبانغ" الفلبينية الواقعة في خليج مانيلا، ولم يلق سلاحه إلا في عام 1972.
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة جديدة خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ نسي مصافحته وتركه على المنصة وغادر بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي.
أفادت شبكة "إن بي سي" بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لم يعط رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، فرصة إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونغرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين.
كشفت مجموعة من الصور عثور قوات الجيش المصري التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، على أسلحة وذخائر أسفل الأنقاض.
قال موقع "هسبريس" إن الحالة الصحية للفنانة الشعبية إيمان تسونامي، مازالت تقلق محبيها بعد نفي شائعة وفاتها وتأكيد مرورها بأزمة صحية حرجة نتيجة تسمم حاد أدخلها قسم العناية المركزة.
أكد المحارب السابق في الجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، أن فشل زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وبعض المؤشرات المهمة قد تدلّل على النهاية الوشيكة للأزمة.
أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة "بسم الله" وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الوظيفة التي يود مزاولتها بعد اعتزاله كرة القدم.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له إلى الصين.
قال الصحفي الألماني جوليان روبكي، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن المسيرات الجوية الروسية الانتحارية من طراز لانسيت، يمكنها ضرب أهداف على مسافة أكبر من المتوقع.
يعد النظام الغذائي القائم على "وجبة واحدة في اليوم" (أو "OMAD") نسخة أكثر تطرفا من الأنواع الأخرى من أنظمة الصيام الغذائية، مثل الصيام المتقطع والأكل المقيد بالوقت.
يمكن لكل كائن على وجه الأرض تقريبا أن يشكر أمه على الطاقة التي تغذي كل خلية من خلاياه.
لطالما شكّلت المعاني الكامنة وراء أصوات الدجاج لغزا محيّرا، حتى بالنسبة للمزارعين. ولكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية تمكنت أخيرا من ترجمتها.
رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أظهر مقطع فيديو مصور مسيرة "لانسيت" الروسية الانتحارية أثناء استهدافها مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في عمق خطوط العدو.
نشر خبير الطقس والمناخ عبد الله المسند مقطع فيديو يظهر تعرض مناطق واسعة في جازان بالمملكة العربية السعودية لصواعق رعدية شديدة، وأرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي المميّز.
أشاد الناقد الرياضي السعودي عبد الرحمن الجماز، بأداء النجم البرازيلي نيمار المنضم إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
حذّر الجيولوجي وخبير المياه المصري عباس شراقي من خطر تكرار سيناريو درنة في سد النهضة، حيث تحدث عن انهيار السدين في ليبيا وما نجم عنه من فيضانات كارثية.
اعتبرت الباحثة بكلية الدراسات العسكرية في كينغز ببريطانيا مارينا ميرون، أن دبابات "أبرامز" التي وعدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا، قد تواجه صعوبات في مقاطعة زابوروجيه بسبب الأوحال.
اصطدمت أوكرانيا، خلال هجومها المضاد الذي تميز بعمليات اقتحام دامية وعلى الرغم من وجود الدبابات والمعدات الغربية الحديثة، بدفاع لم تشهد أوروبا مثله منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مصدر مطلع في هيئات حفظ القانون الروسية، في حديث لمراسل "تاس"، إنه تم اعتقال أول المشتبه بهم في مقتل عناصر من قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ.
قال الضابط السابق في استخبارات بريطانيا MI6 أليستر كروكل إن الجيش الأوكراني سيرفض شن هجوم جديد إذا أصدر الرئيس فلاديمير زيلينسكي مثل هذه الأوامر، بينما سيناشدهم الأخير للقيام بذلك.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول المواضيع التي ناقشها وزير الدفاع الروسي في طهران.
حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أنه إذا انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل باكو على تحويل يريفان إلى ملحق بها، وترجيح خسارة أرمينيا سيادتها على أراضيها.
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة،.
أوقف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا الخميس بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني.
توقع الإعلامي مصطفى بكري، أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الحلفاء الغربيين بدأوا في الابتعاد عن أوكرانيا. بعد أن أدركوا أن نظام كييف يغرق.
وجد الخبراء أن شكل الجسم قد يكشف الكثير عن التوقعات الصحية المستقبلية لكل فرد أكثر مما ندرك، مثل طول العمر وخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، الذي يتزعم حزب "الوطنيون"، في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X، إنه يجب إيقاف فلاديمير زيلينسكي قبل أن تؤدي أفعاله إلى كارثة.
قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن مسيرة "لانسيت" الجوية الروسية الانتحارية، أصابت مقاتلة "ميغ- 29" الأوكرانية على مسافة تزيد عن 80 كيلومترا بفضل عدة تعديلات جديدة لها.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في قناتها على تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملت روسيا مسؤولية مأساة هيروشيما.
كشفت حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية، اليوم الخميس، عن ثمانية صواريخ مختلفة، خلال عرض عسكري بمناسبة العيد التاسع لـ"ثورة 21 سبتمبر".
كشفت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، بشأن الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها.
صرح حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية بأن باكو تدرس عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في إقليم قره باغ التي ستتخلى عن أسلحتها، حسب وكالة "رويترز".
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول أفق الاحتجاجات ضد سلطة باشينيان، والخطر على كيان الدولة.
أعلن عمدة مدينة إيجل باس بولاية تكساس الأمريكية، حالة الطوارئ، بعد عبور آلاف المهاجرين قادمين من المكسيك، واحتشدوا على ضفاف نهر ريو غراندي وتحت جسر دولي.
واصل محمد صلاح، تدوين الأرقام المميزة رفقة ليفربول، بعد مشاركته في الفوز على حساب مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1، الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
علقت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، على انتشار فيديو لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب اعتبره كثير من المصريين غير مناسب.
تندّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممازحا بعد طلب رئيس "سبيربنك" مليار روبل من الموازنة سنويا لدعم مشروع لهم وقال: "ربما حرام على شخص ثري مثل غريف طلب مثل هذا المبلغ".
يبلغ مدى أحدث الصواريخ الروسية المجنحة X-BD الذي زودت به طائرات Tu-160 الاستراتيجية أكثر من 6.5 ألف كيلومتر.
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول تقديم الدعم إلى ليبيا في أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.
يحذر خبراء التغذية من تناول النساء لبعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل وإنجاب الأطفال.
حذرت الدكتورة بونام ديساي من خمس عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر كبير، بما في ذلك شرب القهوة في وقت معين من اليوم.
كرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع فاصل لعدة دقائق، نفس القصة خلال فعالية حول سبب ترشحه للرئاسة الأمريكية التي رواها حرفيا تقريبا مع رعاة حملة إعادة انتخابه.
حتى الآن، حددت تصرفات الأطراف في المنطقة، لا سيما روسيا، إلى حد كبير، لا المصالح الاستراتيجية، وإنما الجمود وميراث الحقبة الماضية.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، على رأس وفد، إلى الصين، في أول زيارة منذ عام 2004، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي.
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن بولندا تسببت في أضرار جسيمة لأوكرانيا برفضها توريد الأسلحة لنظام كييف.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر كبار خبراء الأمن النووي في إسرائيل بالعمل على مساعدة الرياض على تطوير برنامجها النووي مقابل التطبيع.
أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي تغيير في أي نشاط زلزالي على مستوى مصر.
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