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بالفيديو.. مناورات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي في "الأركتيك"

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من مناورات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي في "الأركتيك" منطقة القطب الشمالي.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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