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بالفيديو.. مراسم استقبال وزير الدفاع الروسي في طهران

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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للوزير الروسي.

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وزير الدفاع الروسي يصل إلى طهران على رأس وفد
وزير الدفاع الروسي يصل إلى طهران على رأس وفد

المصدر: RT

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