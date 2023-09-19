بالفيديو.. مراسم استقبال وزير الدفاع الروسي في طهران

تاريخ النشر:19.09.2023 | 16:48 GMT |
آخر تحديث:19.09.2023 | 16:55 GMT | فيديوهات
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للوزير الروسي.
المصدر: RT
تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي، عن كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل 1000 قنبلة هيروشيما، حال انهيار سد النهضة.
أصدرت سفارة عمان بالقاهرة بيانا بعد العثور على جثة دبلوماسي خليجي مقتولا في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة اليوم الاثنين.
أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ جدلا واسعا في مصر خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.
تحدث استاذ العلاقات الدولية في مصر الدكتور حامد فارس عن إعلان الرئاسة المصرية قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة للإمارات.
كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الصاروخ الذي دمّر سوقا في مدينة قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك شرق أوكرانيا وقتل 15 شخصا، أطلقته قوات كييف وليس الجيش الروسي.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الاثنين أنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية العثور على جثة دبلوماسي خليجي مقتولا في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة اليوم الاثنين.
أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأتراك على سياح مصريين في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول.
تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس تأثير "ممر بايدن" الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وإسرائيل وأوروبا، الذي أعلن عنه مؤخرا بقمة مجموعة الـ20 بالهند على قناة السويس.
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.
أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب سقوط مقاتلة "إف-35" في كارولينا الجنوبية.
أثار عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الأسبق السيد الصيفي ردود خبراء الاقتصاد في مصر، بعد تحذيره من "أن أربعين بالمئة من البنوك المصرية مهددة بالإفلاس".
كشف علماء وكالة "ناسا" أنهم في "المرحلة الأخيرة" من مهمتهم لتجنب اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية.
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن خسائر قوات نظام كييف الفادحة على محور كريمينّايا، تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها.
أعلنت الرئاسية السورية أن الرئيس بشار الأسد سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.
تحدث ضابط بالقوات المسلحة المصرية عن أن الكارثة في ليبيا تصعب عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة وأن الحرب لن تنتهي قريبا.
أشادت دولة الإمارات اليوم الاثنين بالجهود المبذولة من قبل السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، حول فسخ عقد تسليح كبير مع السعودية خشية تعاونها مع الصين، وتسريب أسرار تكنولوجية.
أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل وإصابة 9 من قوات الجيش المصري فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.
كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة للمجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد في الإسكندرية.
نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.
أثار حكم لقاء اتحاد جدة السعودي وضيفه أولماليك الأوزبكي، يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا، الجدل بعدما رفض السماح لنجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد لله بتنفيذ ركلة جزاء.
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذري، على أعلى المستويات.
حقق قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته عشية مواجهة "العالمي" وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.
"فيضانات ليبيا تنقل القوات المصرية بمعداتها الثقيلة خارج الحدود"، هكذا بدأ تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية "ماكو" حول تحرك حاملة "ميسترال" المصرية إلى مدينة درنة الليبية.
لن تتمكن الجماهير الإيرانية من حضور مباراة فريقها بيرسبوليس ضد النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، غدا الثلاثاء على ملعب "إزادي" في طهران بسبب العقوبة المفروضة على بيرسبوليس.
هدد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن بلاده ستحظر استيراد بعض السلع من بولندا وهنغاريا، ما لم ترفع الدولتان الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد عدد من الخبراء أن تقديرات أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق حول خسائر قوات كييف البشرية "واقعية".
أعلنت كلية الضباط الاحتياط التابعة للجيش المصري تخرّج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية.
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريح منسوب له بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة وأحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فيها.
رحل عن عالمنا مساء الأحد، الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض إذ ظل لفترة طويلة بالمنزل وتم وضع جهاز خاص له للتنفس بعيدا عن المستشفى وتوفي في منزله.
تشير دراسة جديدة إلى أن استخدام مواد كيميائية في تنظيف منزلك أو مكتبك يمكن أن يشكل خطرا على صحتك، لكن اختيار المنتجات المناسبة قد يساعد في تخفيف المخاطر.
علق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على إعلان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن مشروع ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات مهربة لا تخص السوق المصرية من حقنة أوبديفو بتركيز 100 ملجم/10 مل و40 ملجم/4 مل، مستخدمة في علاج السرطان.
انتشر مقطع فيديو وثقه مواطن ليبي بعد يوم من كارثة درنة، يظهر دمارا هائلا في المدينة وتفاصيل دقيقة لما جرى.
أعلنت بطلة العالم مونتسي تومي المدربة الجديدة لإسبانيا عن قائمة الـ23 لاعبة للمباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري، ضمن دوري الأمم الأوروبية.
في مثل هذا اليوم قبل 35 عاما، انضمت إسرائيل رسميا إلى نادي الدول الفضائية بإطلاقها أول أقمارها الصناعية "أفق -1" لتصبح حينها الدولة الثامنة في هذا المجال.
تلقى قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية خاصة عند وصوله مع بعثة فريقه السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي.
كشفت مصادر مصرفية في مصر، حقيقة طرح عملة جديدة من فئة الـ50 جنيها عليها رسمة فرعونية للملك توت عنخ آمون مصنعة من مادة البوليمر.
أصيب 20 شخصا وقيل إن طفلا جرفه الموج إلى البحر في جنوب إفريقيا بعد أن ضربت موجة عارمة الشاطئ وأغرقت مطعما، خلال مد غير عادي الأحد الماضي.
التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عشية انعقاد الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجهت جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني أسئلة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد قرار عدم استدعائها للمنتخب الوطني.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة غير ملزمة باتباع الاتحاد الأوروبي في العقوبات ضد روسيا التي نحصل على نصف غازنا منها، ونتعاون معها في الصناعات الدفاعية ونثق بها.
أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.
في تصريحات خاصة لـRT، كشف أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي عن تراجع كبير في مخزون سد الروصيرص السوداني.
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان قرارا منع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، تحت طائلة سحب التراخيص.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن على إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران.
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي رفيع، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 5 أيام، وذلك ردا على خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية.
أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك بأن معظم الألمان يتساءلون عن جدوى دعم حكومتهم لأوكرانيا.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن استعدادها لعقد اجتماع غدا الأربعاء، لإطلاع الرأي العام على استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ارتكب نيوكاسل مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعدما وصل متأخرا إلى إيطاليا قبل مواجهة ميلان.
تفاعل كريستيانو رونالدو مع الاستقبال التاريخي والأسطوري الذي حظي به من قبل الجماهير الإيرانية لحظة وصوله إلى طهران للمشاركة في مباراة فريقه النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني.
أعلنت العضو في مجلس النواب الأمريكي نانسي مايس أن العسكريين الأمريكيين حتى الآن لا يعرفون مكان طائرة "إف 35" المفقودة في ولاية كارولينا الجنوبية منذ يوم الأحد.
قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يشير إلى أن ألمانيا لا تدرك واقع الأمر وجذور النزاع.
كشفت دراسة نشرتها المجلة العلمية The Lancet، أن الذين يعملون في وظائف تتطلب جهدا بدنيا كبيرا قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
تساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن مآل ممارسات "أحد زملائه في دولة شقيقة"، بإشارة ضمنية إلى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بعد احتدام الوضع في قره باغ اليوم.
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.
أصدر مستشفى دهب العام بمحافظة جنوب سيناء تقريره الطبي في واقعة تعرض سيدة لهجوم سمكة قرش في شاطئ اللاجونا بدهب، مشيرا إلى أنه تم بتر ذراعها اليسرى بالكامل.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تمسّك الرياض بأولوية حل القضية الفلسطينية.
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة،.
وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.
أعلنت الحكومة الكندية يوم الاثنين أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم للسيخ في غرب كندا في يونيو الماضي.
أوصى الخبير الاقتصادي نورييل روبيني الملقب بـ"دكتور يوم القيامة" ببيع الأسهم الأمريكية على المكشوف في الفترة المتبقية من هذا العام، وأشار إلى أنه يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 10%.
تخطط أوكرانيا لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا التي تحدّت قرار الاتحاد الأوروبي، ورفضت إنهاء الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبيس أكس" إيلون ماسك، إلى إنشاء المصنع السابع لسيارات "تيسلا" الكهربائية في تركيا.
روت الفنانة المصرية حورية فرغلي تفاصيل دخولها القبر الساعة الثالثة فجراً أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بدوبليرة.
أعلن النائب السياسي والأمني لمحافظة "جولستان" (شمال إيران) علي مهاجر اليوم الاثنين، أن سقوط طائرة مسيرة في مدينة "جرجان"(عاصمة المحافظة) أدى إلى إصابة شخصين.
يمكن أن يؤثر ألم الركبة المزمن على نشاطك، ويقول الخبراء إن التمارين الأساسية يمكن أن تساعد بشكل كبير في معظم مشاكل الركبة.
دعا مجلس الوزارء الخليجي العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبدالله.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين استدعاء السفير الفرنسي بيير ليفي إلى الوزارة بسبب سلوك باريس تجاه الصحفيين الروس الذين مُنعوا من حضور مؤتمر إيمانويل ماكرون الصحافي.
حدثت زيادة سريعة في معدلات الإصابة بسرطان الحنجرة في الغرب على مدى العقدين الماضيين، لدرجة أن البعض وصفه بالوباء.
أجرى الأسطول الروسي مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحر بيرينغ بين كتلتي أوراسيا والأمريكيتين.
دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الروسي القوات الأوكرانية اليوم الماضي 600 قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "سو-25" و38 مسيرة أوكرانية.
وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على زيادة بنسبة 130 بالمئة في الجوائز المالية لكأس السوبر وذلك عقب أيام قليلة من حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب المسابقة على حساب الأهلي.
قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية إلى رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك ونجله الذي حضر لقاءهما في مدينة نيويورك الأمريكية.
تمكن جندي روسي كان يقود سيارة "لادا" الروسية الصنع من الهروب بمهارة وبأعجوبة من هجوم شنته مسيرة انتحارية أوكرانية خلال مطاردة مجنونة في أحد مناطق العملية العسكرية الخاصة.
انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو لقوات الجيش المصري المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، وهي تنتشل الجثث والسيارات الغارقة في مياه البحر في درنة شرق ليبيا.
أبلغت الدوحة طهران وواشنطن بأن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، في إطار اتفاق أمريكي إيراني يشمل تبادل المحتجزين.
حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء، من زلازل مستقبلية، بنشاط زلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.
كشفت إحصائية عن خروج النجم المصري محمد صلاح من صدارة اللاعبين الأسرع في صفوف ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.
كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أنه لم ير في حياته التدريبية الطويلة فريقا مثل نافباخور الأوزبكي، وذلك بعد التعادل معه في الرياض 1-1 أمس الاثنين بدوري أبطال آسيا.
انتقدت عدة أحزاب سياسية برتغالية تعليقات الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء زيارته كندا على امرأة أثناء نزهة في تورونتو بشأن فتحة الصدر لثوب ابنتها.
أفادت وكالة "فرانس بريس" بأن الزيادة الحادة في واردات الدجاج الأوكراني تثير غضب المزارعين الفرنسيين الذين يشتكون من المنافسة.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرار أوكرانيا تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول حظر بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية أسواقها.
قال الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب إن قوات كييف تخسر الصراع أمام روسيا إلا أن وسائل الإعلان الغربية والأوكرانية لا تأتي على ذكر هذه الحقيقة.
صرح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن الملياردير ورئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس ملتزم تدمير الحضارة الغربية.
من بين أكثر من ربع مليون شخص نجوا من القصف النووي الأمريكي الذي تعرضت له مدينتا هيروشيما وناغازاكي، تصادف أن كان رجل في المدينتين وقت الجحيمين وبقي حيا!
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.
تحدثت إحدى الأمهات علنا عن أعراض سرطان القولون لديها لإلهام الناس وتوعيتهم حول صحتهم عندما يتجاهلهم الأطباء.
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها بدأت بيع بندقية MP-155 Ultima متعددة الأغراض والتي حصلت على تقنيات مميزة وشكل أنيق.
استدعت الخارجية الصينية السفيرة الألمانية لدى بكين باتريشيا فلور على خلفية التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول الرئيس شي جين بينغ .
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