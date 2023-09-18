صادم.. مقطع فيديو يفطر القلوب يتضمن مشاهد وتفاصيل قاسية في درنة الليبية

انتشر مقطع فيديو وثقه مواطن ليبي بعد يوم في عقب كارثة درنة، يظهر دمارا هائلا في المدينة وتفاصيل دقيقة لما جرى.

وأظهر مقطع الفيديو خروج أولى دفعات الناجين من الأسطح والأبنية تحت هول الصدمة بعد توقف الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول قوية جرفت كل شيء في طريقها.

اللقطات التي صورها المواطن الليبي تحدث خلالها حسرة ولوعة على مفقودين وضحايا الفيضانات التي تسببت بدمار هائل في درنة المكلومة.

شاهد | وينكم يا عيلة الكواش و ين عيلة بن سعود .. مشهد وثقه مواطن بعد طلوع نهار يوم #كارثة_درنة مابين مناجاة الله و لوعة اختفاء كل جيرانه بينما تخرج أول دفعات الناجين من الأسطح تحت هول الصدمة . #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/TCP5y1Qnrq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 17, 2023

المصدر: RT