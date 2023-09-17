كيم جونغ أون يلتقي مع الطلاب الكوريين الشماليين في فلاديفوستوك
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التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في إطار زيارته إلى فلاديفوستوك مع الطلاب الكوريين الشماليين الذين يدرسون في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية.
وأظهرت لقطات كيم جونغ أون وهو يلتقط صورة تذكارية مع الطلاب. ووفقا للجامعة، فإن 43 طالبا من كوريا الشمالية يدرسون في الجامعة الروسية التي تتعاون مع ثلاث جامعات في كوريا الشمالية وهي جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا، وجامعة بيونغ يانغ للدراسات الأجنبية، وجامعة كيم إيل سونغ.
المصدر: رابتلي