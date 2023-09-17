 
مباشر

كيم جونغ أون يلتقي مع الطلاب الكوريين الشماليين في فلاديفوستوك

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w274

التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في إطار زيارته إلى فلاديفوستوك مع الطلاب الكوريين الشماليين الذين يدرسون في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية.

وأظهرت لقطات كيم جونغ أون وهو يلتقط صورة تذكارية مع الطلاب. ووفقا للجامعة، فإن 43 طالبا من كوريا الشمالية يدرسون في الجامعة الروسية التي تتعاون مع ثلاث جامعات في كوريا الشمالية وهي جامعة كيم تشايك للتكنولوجيا، وجامعة بيونغ يانغ للدراسات الأجنبية، وجامعة كيم إيل سونغ.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"