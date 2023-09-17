كيم جونغ أون يتفحص باهتمام معدات عسكرية روسية في إقليم بريموريه

نشر حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو لقطات توثق زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لجناح الإقليم في معرض "شوارع الشرق الأقصى".

وأطلع كوجيمياكو كيم جونغ أون على أنواع مختلفة من المعدات العسكرية المصنوعة في إقليم بريموريه التي يتم استخدامها في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

ومن ضمن هذا المعدات زي عسكري ودروع حماية، وأنواع مختلفة من المسيرات وأنظمة التحكم ومنصة نقل مجنزرة مصنوعة بشكل كامل في بريموريه.

وأهدى كوجيمياكو عددا من المنتجات العسكرية المصنوعة في بريموريه لكيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص و6 طائرات مسيرة.

المصدر: RT + وكالات