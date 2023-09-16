المساعدات السعودية والعراقية تصل إلى ليبيا

وصلت أول طائرة إغاثة سعودية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية اليوم السبت، محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية للمتضررين من الفيضانات.

جاء ذلك تزامنا مع وصول طائرة عراقية ثانية إلى ليبيا محملة بمعدات لوجستية لعمليات البحث والإنقاذ.

وحدت السلطات الليبية من إمكانية الوصول إلى مدينة درنة المنكوبة، لتسهيل عمليات البحث عن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وحذرت السلطات من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، كما نبهت إلى خطر جرف مياه السيول للذخائر المتفجرة المستخدمة في الصراعات الأخيرة في ليبيا، نتيجة انهيار سدين في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي.

المصدر: AP