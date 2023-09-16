فرق البحث الصينية تضبط التماسيح الهاربة جراء الفيضان

تمكنت فرق البحث الصينية من ضبط معظم التماسيح الهاربة جراء فيضانات اجتاحت جنوب الصين، حيث تم القبض على 66 تمساحا فيما لا يزال 5 آخرون فى عداد الفارّين.

وضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار هايكوي مدينة ماومينغ قرب مقاطعة قوانغدونغ الغربية وتسببت مياه الفيضانات بانهيار جزئي لقفص في مزرعة التماسيح.

وذكر أحد المسؤولين في الطوارئ أن 69 تمساحا بالغا وستة تماسيح صغيرة قد هربوا.

وحذرت السلطات السكان الذين يعيشون بالقرب من المزرعة من الاقتراب أو الدخول إلى المياه.

المصدر: AP