لحظة دخول أمريكي وروسيين إلى محطة الفضاء الدولية

نشرت وكالة ناسا لحظة دخول رائدة الفضاء الأمريكية لورال أوهارا ورائدا الفضاء الروسيين أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب إلى المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك بعد ثلاثة ساعات من انطلاقهم على متن مركبة سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. وستقضي أوهارا ستة أشهر على متن المحطة، بينما سيقضي كونونينكو وتشوب عاما واحدا فيها.

وهذه هي الرحلة الفضائية الأولى لأوهارا وتشوب، بينما يقوم قائد المهمة الفضائية كونونينكو برحلته الخامسة إلى الفضاء.

ومن المتوقع أن يحطم كونونينكو رقما قياسيا جديدا لأطول فترة لبقاء إنسان في الفضاء وهو أكثر من ألف يوم، بحلول نهاية إقامته في المحطة الفضائية.

المصدر: AP