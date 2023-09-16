وصول طائرة إغاثة روسية محملة بالمساعدات الطبية ومولدات الكهرباء إلى ليبيا

وصلت طائرة إغاثة جديدة من روسيا إلى ليبيا حاملة مساعدات طبية ومولدات كهربائية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق شرق البلاد.

كما تحمل الطائرة فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخياما وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية.

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وأعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين في حديث لـRT مؤخرا، إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

المصدر: RT