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الإكوادور.. 2300 جندي وشرطي يداهمون أحد أخطر السجون في البلاد

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داهم أكثر من 2300 ضابط من الجيش والشرطة الإكوادورية أحد أخطر السجون في الإكوادور بحثا عن أسلحة ومخدرات وهواتف محمولة اليوم الخميس.

وشهد أحد السجون في مدينة إسمرالداس، منذ أكثر من شهر أعمال شغب تزامنا مع انفجارات وقعت في عدة أجزاء من المدينة.

وأكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أن المداهمة تهدف إلى "وقف المنظمات الإجرامية والمتعاونين معها من الفاسدين".

وحسب السلطات، فإن العصابات الإجرامية حولت السجون إلى مراكز لقيادة نشاطها، حيث تقوم بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات واغتيالات وعمليات سرقة واختطاف وابتزاز.

المصدر: AP

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