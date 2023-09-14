شاهد.. طرد نائبة في الكونغرس الأمريكي من مسرحية في دنفر

سجلت كاميرات المراقبة لحظة طرد النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، لورين بويبرت، من مسرحية "بيتلجوس" الموسيقية في مدينة دنفر في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم المسرح طرد شخصين دون ذكر اسميهما، مشيرا إلى أن الحضور في العرض المسرحي اتهموا بويبرت ورفيقها بالتدخين الإلكتروني والغناء واستخدام هواتفهما.

وأكد مدير الحملة الإنتخابية لبويبرت طردها، لكنه نفى استخدامها للسجائر الإلكترونية.

وحسب بيان المسرح، فإن الضيفين رفضا في البداية مغادرة العرض، رغم تهديد أحد الموظفين لهما باستدعاء الشرطة.

المصدر: AP