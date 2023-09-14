الشرطة الإماراتية تضبط 13 طنا من المخدرات بقيمة تزيد عن مليار دولار

ضبطت الشرطة في دبي 86 مليون قرص من الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون مخبأة في شحنة من الأبواب وألواح البناء المزخرفة بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة نشرتها وزارة الداخلية الإماراتية المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب أقراص الكبتاغون عبر ميناء جبل علي في دبي.

وقالت السلطات إن المخدرات كانت مخبأة في خمس حاويات، مشيرة إلى أن وزنها (المخدرات) تقدر أكثر من 13 طنا.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، العميد عيد محمد ثاني حارب، إنه كان من المقرر نقل المخدرات إلى دولة ثالثة لم يحددها.

المصدر: AP