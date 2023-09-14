الشرطة الإماراتية تضبط 13 طنا من المخدرات بقيمة تزيد عن مليار دولار
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1pv
ضبطت الشرطة في دبي 86 مليون قرص من الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون مخبأة في شحنة من الأبواب وألواح البناء المزخرفة بقيمة تزيد عن مليار دولار.
وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة نشرتها وزارة الداخلية الإماراتية المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب أقراص الكبتاغون عبر ميناء جبل علي في دبي.
وقالت السلطات إن المخدرات كانت مخبأة في خمس حاويات، مشيرة إلى أن وزنها (المخدرات) تقدر أكثر من 13 طنا.
وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، العميد عيد محمد ثاني حارب، إنه كان من المقرر نقل المخدرات إلى دولة ثالثة لم يحددها.
المصدر: AP