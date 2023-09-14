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خطاب ممل.. رصد مفوضة أوروبية مشغولة بالحياكة خلال خطاب أوسولا فون دير لاين

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رصدت الكاميرات المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، وهي تحوك خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضة الأوروبية أوسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.

وتعليقا على هذا الفيديو كتب زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو في مواقع التواصل الاجتماعي: "أورسولا فون دير لاين كانت منزعجة للغاية من خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي لدرجة إن أحد مفوضيها اختار الحياكة أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص المدفوعون هم الذين يقررون حياتنا! مدهش".

المصدر: RT

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