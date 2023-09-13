وصول جثامين المصريين ضحايا فيضانات ليبيا إلى وطنهم الأم

أعيدت عشرات جثث المصريين الذين لقوا مصرعهم في فيضانات دمرت شرق ليبيا إلى وطنهم الأم اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات استقبال أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، جثث أقاربهم الذين قضوا في الفيضانات التي دمرت شرق ليبيا.

وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.

وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن "الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم"، وذلك حسب وسائل إعلام محلية ليبية.

المصدر: AP + RT