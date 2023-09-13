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مأدبة غداء تجمع فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون

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في أعقاب محادثات بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون نظمت مأدبة غداء على شرف زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا.

وحسب وسائل الإعلام فإن قائمة الطعام المعروضة على القادة تشمل أطباقا من المطبخ الروسي وهي سلطة البط مع التين والنكتارين، والزلابية مع سلطعون كامتشاتكا، وحساء سمك الكارب العشبي، وسمك الحفش مع الفطر والبطاطس، ومقبلات اللحم البقري الرخامي مع الخضار المخبوزة.

ورفع الوفدان الروسي والكوري الشمالي برئاسة بوتين وكيم جونغ أون "نخب الصداقة" بين البلدين خلال المأدبة .

المصدر: RT + وكالات

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