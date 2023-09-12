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الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستسلام عسكريين أوكران للجيش الروسي بعد عملية معقدة ناجحة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق استسلام عسكريين أوكران للجيش الروسي بعد عملية مركبة استهدفت معقلا للقوات الأوكرانية على جبهة أرتيوموفسك (باخوت).

واكتشف طاقم طائرة روسية مسيرة معقلا لفصيلة تابعة للقوات الأوكرانية ثم استهدفتها المدفعية الروسية. ونفذ عسكريون روس من مفرزة الهجوم الاستيلاء على المعقل الأوكراني المموه في الغابات، مما أدى إلى استسلام الجنود الأوكرانيين الذين كانوا بداخله طوعا. 

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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