لحظة استقبال زعيم كوريا الشمالية في روسيا

نشر حاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو على صفحته في تلغرام لقطات توثق استقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحظة وصوله على متن القطار المدرع إلى روسيا.

وأظهرت اللقطات لحظة خروج الزعيم الكوري الشمالي من القطار، حيث كان في استقباله أحد المسؤولين الروس، ودخوله قاعة الاستقبال.

وذكر كوجيمياكو في صفحته على تلغرام أنه بعد مراسم الاستقبال الرسمي، أجريت مفاوضات مشتركة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف.

المصدر: RT