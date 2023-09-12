شاهد.. سيارات مقلوبة ومكدسة فوق بعضها بعد صدمة العاصفة دانيال في ليبيا

سجل شهود عيان مقاطع فيديو توثق دمارا كبيرا في المناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال التي تسببت بفيضانات عاتية تطيح بشرق ليبيا.

ورصدت سيارات مكدسة فوق بعضها البعض ومسندة على الجدران جراء الفيضانات في مدينة سوسة الساحلية، شمال شرق ليبيا، حيث تم الإبلاغ عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل وفقا لهيئة الإسعاف والطوارئ. كما تعرضت المدينة لأضرار جسيمة في الطرق والبنية التحتية.

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مصرع أكثر من 2000 شخص إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي، كما أعلن المجلس الرئاسي الحداد مدة ثلاثة أيام في كافة أرجاء البلاد.

المصدر: AP