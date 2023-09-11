مشاهد جديدة لعملية إنقاذ مستكشف أمريكي عالق في أحد أعمق الكهوف في العالم

تمكن فريق الإنقاذ الإيطالي من انتشال مستكشف أمريكي أصيب بمرض خطير قبل تسعة أيام في أحد أعمق الكهوف في العالم في تركيا، إلى ارتفاع 250 مترا اليوم الاثنين.

وقد تستمر عملية إنقاذ المستكشف الأمريكي مارك ديكي التي بدأت يوم السبت، عدة أيام حيث يتوقع رجال الإنقاذ أنهم سيضطرون إلى التوقف والراحة بشكل متكرر في المخيمات المقامة على طول الطريق أثناء قيامهم بسحب نقالته عبر الممرات الضيقة.

وكان مارك ديكي، مستكشف الكهوف من نيويورك البالغ من العمر 40 عاما، على بعد 1040 مترًا من مدخل كهف موركا في رحلة استكشافية، عندما أصيب بنزيف حاد في المعدة في 2 سبتمبر.

وهرعت فرق الإنقاذ من ثماني دول لمساعدة ديكي، كما وصل طبيب مجري وعالجه داخل الكهف في 3 سبتمبر، ومنذ ذلك الحين يتناوب الأطباء وعمال الإنقاذ على رعايته.

المصدر: AP