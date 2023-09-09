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مشاهد جديدة من المناطق المتضررة جراء زلزال المغرب

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نقلت "أسوشيتد برس" لقطات لقناة "SNRT" المغربية من المناطق المتضررة جراء الزلزال القاتل بقوة 7 درجات.

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة
ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة

المصدر: أ.ب.

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ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة