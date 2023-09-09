مشاهد جديدة من المناطق المتضررة جراء زلزال المغرب

تاريخ النشر:09.09.2023 | 11:29 GMT | فيديوهات
نقلت "أسوشيتد برس" لقطات لقناة "SNRT" المغربية من المناطق المتضررة جراء الزلزال القاتل بقوة 7 درجات.
المصدر: أ.ب.
قالت وسائل إعلام لبنانية إن عددا من الشبان اقتحموا مسجد الدلبة في منطقة برقايل – عكار شمال لبنان، أثناء خطبة الجمعة وأجبروا الخطيب على النزول عن المنبر بالقوة ومنعه من إكمال خطبته.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مجموعة من الوثائق الخطيرة لحرب أكتوبر، والتي شملت تقييم القادة الإسرائيليين للحرب في اليوم السابق للمعركة.
توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطارا غزيرة، وسيولا، وانعداما في مدى الرؤية الأفقية، كما أصدر تنبيها باللون الأحمر.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
علق الدكتور محمد عبود أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية على الوثائق السرية التي نشرتها إسرائيل مؤخرا حول حرب أكتوبر عام 1973.
أصدرت شركة "تذكرتي" في مصر بيانا حول منع المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي، من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملعب الدفاع الجوي.
وجه الجيش المغربي دعوة للمواطنين المغاربة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتقال إلى مواقع آمنة تحسبا لخطر وقوع هزات ارتدادية جديدة.
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "X"، فيديو للمئات من الشباب قيل أنهم يعتزمون الهجرة بشكل غير شرعي في الصحراء الليبية.
تداول نشطاء ومدونون فجر يوم السبت عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وثقت آثار الزلزال الذي ضرب وسط المملكة.
ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على نشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان.
بعد 50 عاما على كارثة وصفها الإعلام العبري بالمشؤومة، سلط مسلسل إسرائيلي يحمل اسم "الواحد" سيبث على قناة "كان"، الضوء على الطائرة الليبية المنكوبة التي أسقطتها إسرائيل عام 1973.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مثير للإعجاب.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
رد الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، على التقارير التي تتحدث عن إمكانية إفلاس مصر في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، بعد إعلان بنوك أمريكية الإفلاس رسميا.
تسبب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، بأزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد حديثه عن الإخوان المسلمين ونيته التعاون معهم.
وجدت دراسة أن عقار إنقاص الوزن "المعجزة"، سيماغلوتايد، يمكن أن يلغي الحاجة إلى حقن الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول، ما سيفرح حياة الملايين.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن وتيرة العمليات العسكرية وفرض العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف تتباطأ.
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
أشعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواقع التواصل بعد تلاعبه بالاكوادوري مويسيس كايسيدو، خلال مواجهة منتخبي بلديهما يوم الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم استدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك هاروتيونيان، إلى مبنى الوزارة وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على خلفية تصرفات يريفان غير الودية.
لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب المغرب مساء الجمعة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري.
هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة.
تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على ربة منزل مقيمة ببنى سويف هاربة، محكوم عليها بالحبس 103 سنوات في 74 حكما.
تداول عدد من رواد منصة "إكس" فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم من حفلها في مدينة أغادير والذي كان من المقرر أن يقام الليلة، قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغائه بسبب وقوع زلزال.
يشيخ دماغ الإنسان مع تقدم العمر ويفقد نشاطه وقدراته السابقة. ولكن توجد طرق للوقاية من هذه العملية.
أكدت طهران ردا على البيان الأخير لاجتماع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإيرانية".
أفادت مصادر محلية مغربية بأن الزلزال الذي ضرب المغرب خلف 5 ضحايا بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال.
ردت وزارة الداخلية المصرية على منشور جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن إعلانها عن عدد القتلى والمصابين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تقاريرعن تقييده عام 2022 تشغيل الاتصالات الفضائية ستارلينك قبالة شبه جزيرة القرم، مؤكدا أنه منع قوات كييف من مهاجمة أسطول البحر الأسود الروسي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية بدء حرب الناتو مع روسيا في ممر سوفالكي.
أوعز رئيس دولة الإمارات بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أمس الجمعة وأسفر عن مئات الضحايا.
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على X تويتر، إن النزاع في أوكرانيا كشف بطء وتيرة إنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة، وهي نقطة ضعفها العسكرية الرئيسية.
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عالم شاب من المركز النووي الروسي بمدينة ساروف، كيفية العثور على الزوجة المثالية، بعد حديثه عن دراسته للجسيمات الدقيقة النيوترينوات.
أقدم شخص مجهول الجنسية على تدنيس نسخة إنجليزية من المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".
نشرالمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إعلانا عن مقابلة مع لاري سنكلير، الذي يدعي أنه دخن الماريخوانا وتورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت مقتل مرتزق بريطاني آخر في أوكرانيا، حيث تم العثور على جثته في بركة ويداه مكبلتان.
رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود.
علق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، على تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر 2" البريطانية الصنع أثناء المعارك في أوكرانيا.
أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، 957 مليون دولار قياسية على انتقالات اللاعبين الجدد هذا الصيف، وفقا لتقرير صادر يوم الجمعة عن شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي.
ذكر مكتب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو يوم الجمعة، أن رئيسة البلدية جردت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أرفع أوسمة العاصمة الفرنسية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول المسألة اليهودية.
أعرب قادة دول عديدة عن تعاطفهم وتعازيهم، لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، أمس الجمعة، وأودى بحياة المئات، وخلف دمارا كبيرا.
كشف عالم السياسة الأوكراني رسلان بورتنيك أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة تضمنت محاولة إقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على عقد هدنة مع روسيا.
نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".
أكد الأمين العام للانتربول، يورغن شتوك، أن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.
أسقط مقاتلو فصيل "بارس -10" للمتطوعين الروس طائرة تشيكية بدون طيار من طراز Primoco One تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة الدول العشرين G20 حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، التي يقول مراقبون أنها ستكون "قمة صعبة".
ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلا من الهند للتعريف بدولته.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من الأعاصير المتوسطية، مشيرة إلى أنها حالة جوية عاصفة شبيهة بالأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يقوم بتدمير رادارات منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا من أجل التخلص من المنظومات نفسها.
استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
أظهرت مقاطع مصورة متداولة مشاهد الرعب التي سادت لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات وخلف دمارا كبيرا.
ما زال مسؤولو الكرة السعودية واثقين من أن تعاقد أحد الأندية السعودية مع محمد صلاح مجرد مسألة وقت، وذلك في أعقاب فشل اتحاد جدة في ضم النجم المصري في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
رد مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، النيجيري مايكل إيمينالو، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.
أعرب الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن "المشرفين" على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن يريدون استمرار النزاع في أوكرانيا، لأنهم يرون فيها "بقرة حلوب".
تمكنت السلطات الإماراتية، في دبي من إلقاء القبض على مجرمين إسرائيليين كانا معروفين لدى الشرطة، ومرتبطين بمنظمات إجرامية.
كشف السفير السابق للعراق في ليبيا علي سبتي الحديثي تفاصيل خطيرة عن حياة القيادي الفلسطيني الراحل "أبو نضال" بالعراق، فضلا عن الثروة الهائلة التي خلفها وراءه بعد رحيله.
أفرجت الشرطة الفرنسية عن الأب الموقوف بعدما وجّه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة ابنته لمنعه دخولها المدرسة الثانوية مرتدية العباءة وذلك بعد حظر هذا الزي في البلاد باسم العلمانية.
علق أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أحمد كريمة، على الجدل الذي أثاره الداعية أمير منير، بعد حديثه عن تطبيق عمرة البدل مقابل 4000 جنيه، منتقدا انتشار الفتاوى لغير المتخصصين.
ذكر المؤرخ الأمريكي والتر إيزاكسون في كتابه الجديد بعنوان "إيلون ماسك" أن الأخير لعب دورا رئيسيا بإحباط هجوم لكييف يستهدف شبه جزيرة القرم وكان سيؤدي إلى تصعيد نووي خطير في المنطقة.
تغلب منتخب مصر على ضيفه الإثيوبي 1-0 يوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حركة مرور السيارات في مقطع من الطريق السريع M-12 "فوستوك"، تم افتتاح مقطع بين العاصمة موسكو ومدينة أرزاماس، الواقعة في مقاطعة نيجني نوفغورود.
أكد حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دونليفي، أن قرار الرئيس، جو بايدن، بالحد من إنتاج النفط والغاز في الولاية حوّل الولايات المتحدة إلى دولة تسخر منها روسيا والصين ودول أخرى.
روى سفير العراق في ليبيا سابقا علي سبتي الحديثي قصة مسدس القيادي الفلسطيني (أبو نضال) ذي الطلقة الواحدة وحقده على طارق عزيز الذي أبلغه بقرار طرده من العراق.
تراجع سهم شركة "آبل" وخسر عملاق الإلكترونيات الأمريكي قرابة 200 مليار دولار من قيمته السوقية بعد أن حظرت بكين على المسؤولين الحكوميين استخدام أجهزة "آي فون" (iPhone).
خضعت سارة نتنياهو عقيلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للمراقبة الليلية بمستشفى في القدس بعد توعكها وخرجت صباح اليوم الجمعة علما أن الزوجين كانا قد عادا للتو من رحلة إلى قبرص.
تنتهي اختبارات درون "سكالبيل" (المشرط) الروسي الانتحاري الجديد. ويخطط لبدء إنتاجه الصناعي المتسلسل في أكتوبر المقبل.
كشف سفير العراق بالجماهيرية الليبية (1988-1999) علي سبتي الحديثي تفاصيل طرد صدام حسين للقيادي الفلسطيني أبو نضال من بغداد بعدما كان اليد الطولى له بإجراء عمليات ضد حكم حافظ الأسد.
قال غيورغي زينوفييف مدير إدارة آسيا الأولى بالخارجية الروسية إنه تم فعلا تحقيق سياسة إلغاء "الدولرة" في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين.
هنأ الرئيس فلاديمير بوتين سكان، جمهورية دونيتسك وجميع الروس بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتحرير دونباس من الغزاة الفاشيين خلال الحرب الوطنية العظمى.
أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، تلقي بلاغ مساء الخميس، يفيد بسقوط طائرة عمودية في البحر أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي برحلة تدريبية ليلية.
كشف سفير العراق في ليبيا سابقا علي سبتي الحديثي كيف عاد القيادي الفلسطيني (أبو نضال) إلى العراق متخفيا بعد أن طرد منه.
أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا اليوم السبت عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.
أكد الكاتب الإيطالي بييرو بيفيلاكوا في مقال صحفي له أن الصين تشغل الموقع التالي كهدف عسكري لحلف الناتو وذلك في حال نجح الأخير في الأزمة الأوكرانية، وأنه لن يكون هناك سلام.
استبعد ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب زيلينسكي وساطة الفاتيكان في حل النزاع في أوكرانيا بسبب "موقف" البابا فرنسيس الذي وصفه بودولياك بـ "الموالي لروسيا".
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية الستة وحسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغت خسائر العدو نحو 630 جنديا خلال يوم.
علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على "وثائق وصور سرية عن حرب أكتوبر عام 1973" نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشاهد الهجوم على كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك تظهر أن الصاروخ أطلق من مواقع أوكرانية، وهي جريمة بشعة أخرى من قبل كييف.
هاجم الإعلامي المصري، مصطفى بكري، المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، معلقا على دعوته "الإخوان المسلمين" للعودة للمشهد السياسي، قائلا: "أنت تلعب لعبة خطيرة".
قدم الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، مقترحا غريبا لإجبار إدارة نادي ليفربول على قبول عرض اتحاد جدة لضم المصري محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن تدمير الجيش الروسي لثاني دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في اتجاه زابوروجيه بأنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن دول مجموعة العشرين غير قادرة حاليا على التوصل إلى اتفاق بشأن قضية المناخ والأزمة الأوكرانية بسبب موقف الصين.
طالب المشاركون في الدفاع وسكان لينينغراد، الحكومة الألمانية الحالية، بأن تشمل عملية تقديم التعويضات والمساعدات الإنسانية جميع الذين نجوا من الحصار.
دون نجم برشلونة، المغربي الأصل لامين جمال، اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفا من سباعية الفوز على نظيره الجورجي 7-1، الجمعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.
يرى أديكييه أديباجو في بلومبيرغ أن على واشنطن أن تعي الديناميكيات في النيجر، وأن لا تذعن للسياسة الاستعمارية الفرنسية القديمة.
وثق مقطع فيديو لحظة هروب السجين كافالكانتي المدان بالقتل عبر تسلق جدار في السجن صعودا إلى السطح، من أحد سجون ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
استنفرت الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلة أمس الجمعة، القوات المسلحة الملكية التي هرعت في تجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة.
أصيب 24 جنديا مصريا في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لقوات أمن أسيوط، على طريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي.
قال ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس، إن سياسة البيت الأبيض المتمثلة في دعم كييف ستؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وفقدان المزيد من الأراضي.
رفعت إسرائيل السرية عن جميع ملفات حرب أكتوبر 1973 والتي كشفت العديد من التفاصيل التاريخية لما سبق الحرب والسجلات عن الفشل الاستخباري الذي سبقها، والمناقشات حول ضربة استباقية.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية.
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في أغسطس الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.
قصة مثيرة يرويها وولتر إيزاكسون حول دور إيلون ماسك في الحرب الأوكرانية وكيف أنه وقف في وجه أوكرانيا في اللحظة الحرجة درءا لرد فعل نووي.
كشفت بيانات مسربة، نشرها موقع Insider، عن معدل أجور الموظفين في غوغل، ومدى الاختلاف حسب الجنس والعرق.
يرتب الكثيرون أسرّتهم فور استيقاظهم من النوم، وهو أمر مألوف، و قد يشعرهم بالتنظيم والانضباط، إلا أنه قد يكون مضرا بالصحة.
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