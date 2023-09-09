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مشاهد ترصد لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب

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مشاهد ترصد لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب
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أظهرت مقاطع مصورة متداولة مشاهد الرعب التي سادت لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات وخلف دمارا كبيرا.

المصدر: RT

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