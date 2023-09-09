مشاهد ترصد لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب
أظهرت مقاطع مصورة متداولة مشاهد الرعب التي سادت لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب والذي أودى بحياة المئات وخلف دمارا كبيرا.
This Indian Vlogger was there at the time of the earthquake in Morocco.— Youdha Akhilesh (@youdha_akhilesh) September 9, 2023
Prayers and Support for those who are affected by this earthquake 🥺#Morocco#earthquake#moroccoearthquake#deprem#زلزال#زلزال_المغرب#fas#fas_depremi#morocco#maroc#earthquakepic.twitter.com/r6bjYNbILR
مراکش میں خوفناک زلزلہ🤲— Dr.Amir Khan ڈاکٹر عامر خان (@DrAmirKhan22) September 9, 2023
کئی سو افراد شہید ہونے کی اطلاعات ہزاروں زخمی!
اللٰہ پاک مسلم اُمّہ پر رحم فرمائیں یا اللٰہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اللٰہ پاک مدد فرمائیں 🤲🏻#Morocco#earthquake#زلزال_المغربpic.twitter.com/yu4jGfso4e
مشهد مروع بسقوط منازل #زلزال#المغرب— Elmanshar | المنشر (@El_manshar) September 8, 2023
والناس تهرع إلى الشارع في #مراكش و #الرباط و #أغادير#زلزال_المغربpic.twitter.com/TR2BdoF70L
المصدر: RT