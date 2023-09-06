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بالفيديو.. مناورات قوات الطوارئ لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيلاروس

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تشهد بيلاروس مناورات عسكرية لرجال الإنقاذ التابعين لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بما في ذلك روسيا.

وتشمل التدريبات الاستجابة لحالات الطوارئ، في المقام الأول، ذات الطبيعة التكنولوجية: حريق في مصنع، هجمات صاروخية وما إلى ذلك. ويشارك في التدريبات أكثر من 2000 جندي.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن التدريبات، التي ستستمر حتى الأربعاء، تهدف للتحضير لعمليات مشتركة، بما في ذلك الرد على حادث نووي.

المصدر: وكالات

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