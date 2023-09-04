ماذا دار بين بوتين وأردوغان من كلام بعد غياب دام نحو عام؟

رصدت كاميرات الصحفيين الذين غطوا لحظات استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، رصدت الحديث الذي دار بينهما على مدخل قاعة المحادثات في سوتشي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس أردوغان لروسيا بعد نحو عام تقريبا وعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا لفترة ثانية.

وفي هذا الفيديو رصدنا لكم ما دار من حديث بينهما وكيف استقبل بوتين ضيفه التركي على شواطئ البحر الأسود الروسية.

المصدر: RT