فيديو لدب يحاول الفرار من أوروبا يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر دبا يحاول تسلق سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود الليتوانية البيلاروسية هربا من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا.

وفي البداية، أراد الدب تسلق السياج السلكي وعندما باءت محاولته هذه بالفشل، بدأ بالحفر، إلا أن جهوده هذه لم تتكلل بالنجاح. وفي نهاية المطاف قرر الدب كسر السياج بضربه بكفوفه عدة مرات والانحناء بجسده كله، إلا أنه فشل مرة أخرى في عبور الحدود.

المصدر: وكالات