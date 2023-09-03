"كان أيقونة عراقية".. بغداد تنعي وفاة الشاعر الكبير كريم العراقي

نظمت في مقر الاتحاد العام للكتاب العراقيين ببغداد يوم السبت مراسم دفن الشاعر العراقي كريم العراقي الذي توفي عن عمر 68 عاما في أحد مستشفيات أبو ظبي بعد صراع طويل مع المرض.

وأظهرت اللقطات المشيعين وهم يتجمعون لحمل النعش ويعبرون عن احترامهم وحزنهم العميق لوفاة الشخصية الأدبية.

وحضر مراسم التشييع نخبة من الكتاب والشعراء العراقيين وغيرهم. وجاء قرار إعادة جثمان كريم العراقي من الإمارات إلى وطنه من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي كلف وزير النقل بتنسيق العملية.

إقرأ المزيد

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن موكب التشييع الرسمي كان يترأسه الشاعر الدكتور عارف السعدي، المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي، والممثلة آسيا كمال، ممثلة نقابة الفنانين العراقيين، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية وأدبية أخرى.

المصدر: رابتلي