قوات الأمن الجماعي تتدرب على تصفية المجموعات التخريبية ومكافحة التهديدات البيولوجية

أجرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي مناورات في بيلاروس تدرب فيها الجنود على تصفية مجموعات العدو التخريبية ومكافحة التهديدات البيولوجية، في إطار تدريب "الأخوة القتالية 2023".

وتجرى المناورات العسكرية للقوات الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي "الأخوة القتالية 2023" في بيلاروسيا في الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الجاري ويشارك فيها أكثر من 2.5 ألف جندي وأكثر من 500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية من بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

المصدر: رابتلي