بايدن يزور ولاية فلوريدا المنكوبة بإعصار "إيداليا"

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية فلوريدا يوم السبت لتفقد آثار إعصار "إيداليا" الذي ضرب الولاية في الأيام الأخيرة وخلف دمارا شاملا.

وخلال زيارته إلى فلوريدا لم يجتمع بايدن مع حاكم الولاية رون ديسانتيس، المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه المحتمل في الانتخابات القادمة الذي رفض الانضمام إلى بايدن، مشيرا إلى أن الاستعدادات الأمنية اللازمة لتنظيم مثل هذا اللقاء من شأنها أن توقف جهود التعافي الجارية.

المصدر: AP